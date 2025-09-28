Liga : Elche enchaîne face au Celta

Cette saison, Elche est la sensation de Liga. Pouvant s’appuyer sur un duo André Silva-Rafa Mir, le club de la province d’Albacete avait pour mission de s’imposer ce dimanche face au Celta de Vigo pour grimper à la quatrième place au classement. Déjà prolifique en ce début de saison, André Silva a ouvert le score rapidement (1-0, 18e).

Pour autant, l’égalisation rapide de Borja Iglesias pour les Galiciens (1-1, 22e) a contraint Elche à s’employer. Finalement, le but de la victoire est venu du pied du milieu John Donald en seconde période (2-1, 68e). Avec ce succès, Elche se replace à la quatrième place et poursuit son début de saison remarquable. Le Celta pointe à la 16e place.