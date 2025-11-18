Amical : le Maroc poursuit son record fou en écrasant l’Ouganda

Le Maroc poursuivait sa préparation pour la CAN 2025 à domicile avec un match amical face à l’Ouganda dans le nouveau stade de Tanger. Les hommes de Walid Regragui, qui restent sur 17 victoires de suite, un record mondial. Mais le record n’était pas une priorité pour le Maroc. Il fallait surtout prendre de la confiance et se rassurer avant d’affronter les Comores le 21 décembre prochain à Rabat.

Et c’est chose faite malgré les absences d’Achraf Hakimi et Nayef Aguerd. Dans un stade Ibn Batouta de Tanger impressionnant, le Maroc a fait le job avec une large victoire 4-0. L’ancien joueur de Lens Neil El Aynaoui a rapidement trouvé la faille pour son premier but en sélection (6e). Ensuite, l’homme en forme du PSV Ismael Saibari a doublé la mise. Au retour des vestiaires, face à une équipe de l’Ouganda qui reculait, le Maroc a inscrit deux nouveaux buts signés Soufiane Rahimi et Bilal El Khannouss. Le Maroc enchaîne donc un 18e succès avant la CAN.