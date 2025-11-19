Maroc, PSG : la folle promesse d’Achraf Hakimi

Il n’y avait pas vraiment de suspense pour la remise de ce trophée du Ballon d’Or africain 2025. Auteur d’une saison en tous points remarquable - vainqueur de la Ligue des Champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Supercoupe d’Europe, finaliste du Mondial des Clubs - Achraf Hakimi attendait l’heure du sacre. Ses 11 buts et 16 passes décisives en 55 matchs avec le PSG ont convaincu, tout comme sa qualité de second capitaine de son club après Marquinhos. Il a été élu haut la main devançant Mohamed Salah (Liverpool), Victor Osimhen (Galatasaray) et Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).

La suite après cette publicité

Le latéral droit de 27 ans devient le 5e joueur marocain de l’histoire à remporter ce très prestigieux trophée, le premier depuis Mustapha Hadji en 1998. Il succède à Ademola Lookman, vainqueur l’an dernier. C’est non sans une certaine émotion, malgré sa botte orthopédique protégeant sa cheville blessée par Luis Diaz depuis PSG-Bayern Munich qu’il s’est présenté sur l’estrade de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat. «C’est un véritable honneur d’être là, et de recevoir ce trophée mondial et africain. Ce trophée n’est pas que pour moi mais pour tous les Africains» entame le lauréat du soir, toujours sous la menace d’un procès pour viol.

La suite après cette publicité

Cap sur la CAN maintenant

«C’est un rêve. Il y a des gens qui ont cru en moi depuis que je suis petit. Je dois remercier tous ces gens, poursuit le Lion de l’Atlas en anglais et en français. Je remercie aussi Sa Majesté le roi Mohammed VI. Je suis très fier de lui, et je veux aussi remercier mon président Nasser Al-Khelaïfi (présent sur place) pour sa confiance dès le premier jour depuis mon arrivée. Je remercie tous mes coéquipiers du PSG, Luis Enrique, qui m’ont aidé à être un meilleur joueur et une meilleure personne. Je dois remercier le président de la fédération. Nous avons été mis dans les meilleures conditions. J’espère que nous ramènerons ce trophée ici au Maroc. Je remercie aussi mon coach Walid (Regragui).»

Malgré son état physique, le héros du soir a bien sûr les yeux tournés vers la prochaine Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc (21 décembre 2025 au dimanche 18 janvier) pour laquelle il devrait être remis. «Je remercie aussi mes partenaires. C’est un honneur de jouer avec vous, ce trophée est aussi pour eux et j’espère que nous ramènerons un plus grand trophée encore. (…) Je suis fier d’être Marocain, de venir du Maroc et d’être un footballeur marocain.» Le 6e du dernier Ballon d’Or a encore un mois pour remettre son corps en route et décrocher une première CAN que le Maroc attend depuis 1976.