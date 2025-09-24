Achraf Hakimi vide son sac après avoir été accusé de viol

En attendant la diffusion complète de l’interview d’Achraf Hakimi à Clique demain, Canal+ a dévoilé quelques extraits, dont l’un portant sur l’accusation de viol dont fait l’objet l’international marocain. Début août, le parquet de Nanterre avait réclamé sa mise en accusation devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine afin d’être jugé pour viol.

Depuis le début de cette affaire, le défenseur du PSG continue de clamer à cor et à cri son innocence. Il a réitéré : «jamais on ne m’avait causé un tel préjudice. Pour moi, ça a été difficile et ça continue à l’être. Parce que quand on écrit mensonge après mensonge, ça fait mal, surtout pour ma famille. Mes enfants sont encore petits. Ils ne connaissent pas Internet et ne savent pas lire. Mais un jour, ils vont lire ce genre de choses. Et pour moi, voir qu’on a écrit ces mensonges sur leur père, ça n’est pas agréable. Et je ne souhaite ça à personne», déclare-t-il auprès de Mouloud Achour.

«Mon cercle de proches est si réduit que je ne laisse plus personne y entrer»

Pour rappel, l’ancien joueur du Real Madrid avait été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire en mars 2023, après avoir été accusé par une jeune femme de l’avoir violée chez lui à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) quelques jours plus tôt. Au cours de cet entretien, Achraf Hakimi qualifie ces accusations de «mensonge», et raconte également à quel point il est devenu méfiant du monde qui l’entoure.

«J’ai même demandé à la police de leur parler pour donner ma version des faits. Ils ont aussi mon ADN. J’ai toujours été à leur entière disposition, pas comme la personne qui m’a accusé, laquelle n’a pas facilité les choses à ceux qui en avaient besoin. Grâce au travail de la police, on a fait de bonnes avancées. Aujourd’hui j’ai l’esprit tranquille. On espère que la vérité éclatera bientôt (…) Dans le monde du foot, beaucoup de gens veulent profiter de nous. Si tu n’es pas bien entouré, ça peut provoquer ce genre de choses. Après ce qui s’est passé, j’ai changé pas mal de choses et de gens. Maintenant, mon cercle de proches est si réduit que je ne laisse plus personne y entrer.»