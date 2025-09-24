Ballon d’Or : l’attitude d’Antoine Griezmann choque

Lundi soir, Ousmane Dembélé (28 ans) a remporté le Ballon d’Or 2025. Depuis, le Français reçoit de nombreux messages de félicitations. La FFF a d’ailleurs publié un post sur X avec toutes les réactions d’internationaux ou anciens internationaux tricolores dont Karim Benzema, lauréat en 2022, Olivier Giroud, Kylian Mbappé ou encore Rayan Cherki. Cependant, beaucoup ont noté l’absence de réaction d’Antoine Griezmann (34 ans).

En effet, le joueur de l’Atlético de Madrid n’a pas réagi publiquement. Il l’a peut-être fait en privé. Mais il faut rappeler que l’an dernier, lors du sacre de Rodri, il avait publié un message deux minutes après le sacre de l’Espagnol. En effet, il avait écrit «Rodri» avec un émoji cœur, avant d’ajouter «Atléti». Une attitude qui interpelle, notamment sur les réseaux sociaux où le Français est pourtant actif. Son silence fait jaser, d’autant que Dembouz et lui étaient proches chez les Bleus.