Un jeune du PSG n’ira pas à la Coupe du Monde U20

Quentin Ndjantou reste lui aussi à quai. Tout comme Darryl Bakola à Marseille, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain ne disputera pas la Coupe du Monde U20 avec l’équipe de France, suite au refus du club parisien de le libérer, d’après L’Équipe. Un refus possible puisque cette compétition ne se joue pas dans les dates FIFA.

La suite après cette publicité

Face aux nombreux blessés actuels (Doué, Dembélé, Neves, Barcola), le PSG a même décidé de faire monter le joueur de 18 ans avec le groupe professionnel, pour la séance collective de cet après-midi. Auteur d’un très bon début de saison avec les U19, Quentin Ndjantou a notamment brillé en Youth League face à l’Atalanta (5-1), mercredi, en inscrivant un triplé.