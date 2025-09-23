Menu Rechercher
Un jeune du PSG n’ira pas à la Coupe du Monde U20

Par Kevin Massampu
1 min.
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp

Quentin Ndjantou reste lui aussi à quai. Tout comme Darryl Bakola à Marseille, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain ne disputera pas la Coupe du Monde U20 avec l’équipe de France, suite au refus du club parisien de le libérer, d’après L’Équipe. Un refus possible puisque cette compétition ne se joue pas dans les dates FIFA.

Face aux nombreux blessés actuels (Doué, Dembélé, Neves, Barcola), le PSG a même décidé de faire monter le joueur de 18 ans avec le groupe professionnel, pour la séance collective de cet après-midi. Auteur d’un très bon début de saison avec les U19, Quentin Ndjantou a notamment brillé en Youth League face à l’Atalanta (5-1), mercredi, en inscrivant un triplé.

Pub. le - MAJ le
