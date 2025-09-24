Menu Rechercher
Ralf Rangnick hospitalisé après plusieurs opérations à la cheville

Par Allan Brevi
Ralf Rangnick @Maxppp

Ralf Rangnick, l’ancien entraîneur intérimaire de Manchester United et actuel sélectionneur de l’Autriche, reste hospitalisé après avoir contracté une infection suite à plusieurs opérations à la cheville selon The Daily Mail. L’Allemand de 67 ans avait subi une intervention de routine en juin, avant d’être opéré à nouveau en juillet pour des complications, puis encore la semaine dernière à Murnau, en Bavière. Il doit encore recevoir des soins spécialisés de Johannes Gabel, un spécialiste de renom ayant travaillé avec Manuel Neuer et Jamal Musiala.

Malgré ses difficultés à marcher, Rangnick continue de suivre son équipe avec humour et détermination. Lors du récent match contre la Bosnie-Herzégovine, il est arrivé sur le terrain à vélo et a même pédalé à la mi-temps pour se rendre aux vestiaires, plaisantant : « la marche aurait été un peu longue autrement ». Il prépare actuellement les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, avec 21 victoires en 37 rencontres à son actif.

