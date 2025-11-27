Real Madrid : Xabi Alonso est déçu pour Vinicius Jr

Ce mercredi soir, le Real Madrid s’est imposé difficilement 3-4 face à l’Olympiacos en Ligue des Champions. Les Merengues ont composé avec attaque Mbappé-Vinicius, épaulée par Arda Güler. Et cela a plutôt très bien fonctionné : Kylian Mbappé a signé un quadruplé spectaculaire, tandis que Vinicius Jr s’est illustré par sa créativité et sa connexion avec le Français, bien que son but ait été annulé. Cette victoire permet au Real de consolider ses chances de qualifications et de repartir avec un moral renforcé pour la suite de la compétition.

Après la rencontre, en conférence de presse, Xabi Alonso a encensé le match de Vinicius, tout en rappelant qu’il était déçu pour lui (pour le but annulé) : « ça me fait vraiment de la peine pour ce but annulé, car c’est une action dont nous avions parlé hier et qui… qui lui aurait donné une bonne sensation, c’est un but très typique de lui : entrant de l’extérieur vers l’intérieur, au second poteau. C’est dommage qu’il ait été invalidé. Mais au-delà de ça, la connexion et la combinaison avec Kylian, les deux passes décisives, l’impact qu’il a eu… Nous avons réussi à le gérer avec des points positifs : les buts de Kylian, la performance de Vini et d’autres joueurs qui ont aussi bien joué. » Tout va mieux à Madrid !