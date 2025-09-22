Menu Rechercher
OM : Darryl Bakola ne participera pas à la Coupe du Monde U20

Par Kevin Massampu
Darryl Bakola reste à Marseille. Convoqué par Bernard Diomède pour la Coupe du Monde U20 avec l’équipe de France, le jeune milieu offensif de 17 ans ne se rendra pas au Chili, puisque son club a décidé de le conserver, d’après L’Équipe

Le club olympien, qui doit faire face à de multiples forfaits, a décidé d’utiliser son droit de véto comme la compétition ne se joue pas dans les dates FIFA. L’OM compte sur Bakola, qui a déjà joué trois matchs de Ligue 1 cette saison (9 minutes).

