Olivier Giroud n’imaginait pas Dembélé Ballon d’Or

Ousmane Dembélé a vécu un moment chargé d’émotion en étant sacré Ballon d’Or 2025 lundi soir. Après une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, où il a inscrit 35 buts et délivré 16 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant de 28 ans a vu son travail récompensé par la plus haute distinction individuelle du football. Dans des propos relayés par L’Équipe, Olivier Giroud, ancien coéquipier de Dembouz en équipe de France, a salué son évolution tout en reconnaissant ne pas avoir envisagé un tel destin pour lui.

«Est-ce que j’avais perçu un potentiel de Ballon d’Or chez lui ? C’est difficile de dire ça, quand je le voyais tous les jours en équipe de France, non, je ne me disais pas forcément : 'C’est un Ballon d’Or en puissance’. Pour un Ballon d’Or, il faut avoir le talent mais aussi la bonne saison qui va te propulser sur le devant de la scène. Le talent, il l’a mais il fallait qu’il fasse la bonne saison, avec le bon club, et tout gagner comme il l’a fait, car le Ballon d’Or dépend toujours en grande partie du collectif », a déclaré le joueur du LOSC.