Ballon d’Or 2025 : le message de Beckham pour Dembélé et le PSG

Par Matthieu Margueritte
David Beckham @Maxppp

Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain ont vécu une belle soirée hier au théâtre du Châtelet. Le premier a remporté le Ballon d’Or, tandis que le club de la capitale a été sacré meilleure équipe du monde. Depuis, les hommages affluent de tous les côtés.

Dernièrement, c’est David Beckham, passé par le PSG en 2013, qui a tenu à féliciter Dembélé et les Rouge et Bleu. « Félicitations à un club spécial et à deux personnes très spéciales », a posté l’Anglais dans une story publiée sur son compte Instagram.

Pub. le - MAJ le
