Serie A

Mattéo Guendouzi suspendu après avoir insulté l’arbitre de Lazio-Roma

Par Kevin Massampu
Mattéo Guendouzi à la Lazio @Maxppp
Lazio 0-1 Rome

Mattémao Guendouzi a été suspendu deux matchs après avoir simulé une faute et insulté l’arbitre durant le derby avec la Lazio contre l’AS Roma (défaite, 0-1) en Serie A, dimanche. L’international français (14 sélections) manquera donc la rencontre face au Genoa, lundi (20h45), et le match contre le Torino, le 4 octobre prochain (15h).

Une décision qui vient freiner le bon début de saison de Guendouzi sur le plan individuel, puisque l’ancien Marseillais avait pris part à toutes les rencontres de la Lazio. Guendouzi avait même inscrit un but contre l’Hellas Verone, le 31 août dernier (victoire 4-0).

Pub. le - MAJ le
