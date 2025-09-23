Un ancien joueur d’Arsenal se retrouve dans le coma

Triste nouvelle qui nous vient du côté de l’Angleterre. Alors que le club de Chichester a affronté Wingate et Finchley ce samedi, l’attaquant Billy Vigar (21 ans) s’est blessé au niveau du crâne après avoir subi une lésion cérébrale importante selon la *BBC. Il a été placé dans un coma artificiel afin de recevoir des soins en urgence.

La suite après cette publicité

«Billy a subi une lésion cérébrale importante et est actuellement dans le coma artificiel en soins intensifs recevant le meilleur traitement possible. Il est trop tôt pour dire quel sera le résultat et même si tout se passe bien, le chemin vers la guérison sera long», a annoncé son club. Arrivé cet été à Chichester en provenance d’Hastings United, Billy Vigar a évolué en jeune avec Arsenal entre 2020 et 2024.