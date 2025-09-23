Le sacre d’Ousmane Dembélé embrase le monde du foot

La France célèbre le sacre de Dembélé

Ousmane Dembélé est le Ballon d’Or 2025 ! L’Equipe placarde dans son édition du jour cet air devenu viral : « et Ousmane Ballon d’Or » ! Auteur d’une saison exceptionnelle d’un point de vue collectif avec le PSG qui a quasi tout raflé, Ousmane Dembélé a été récompensé pour son impact décisif dans cette longue et belle aventure avec à la clé la première Ligue des champions du club parisien. Et la cerise sur le gâteau pour Dembouz, c’est donc ce Ballon d’Or. A 28 ans, il a réalisé le rêve de nombreux footballeurs, le rêve d’une vie pour certains. Il devient le 6ᵉ français de l’histoire à inscrire son nom à ce prestigieux palmarès. Pour Le Parisien, Dembélé est parmi les géants, au côté des plus grands noms de ce sport. Pour sa première nomination au Ballon d’Or, le natif de Vernon remporte le graal devant Lamine Yamal qui a terminé deuxième et son coéquipier Vitinha qui ferme la marche du podium. Pour le journal Le Progrès, c’est le sacre de « l’anti-star ». Le Figaro Sport revient sur la métamorphose d’Ousmane Dembélé, d’artiste à tueur. Si personne n’a jamais douté de son talent, on a beaucoup été sur notre faim avec l’ailier virevoltant, entre blessures et manque d’efficacité face aux buts. Mais tout ça, c’est de l’histoire ancienne pour Dembélé qui a réalisé la «saison de sa vie» comme le relaye L’Equipe pour remporter le plus prestigieux des trophées individuels. Son club formateur, le Stade Rennais a tenu à féliciter Ousmane. On se joint évidemment à tous ces hommages, Dembélé est l’exemple parfait qu’avec du travail et le fait de toujours croire en ses rêves, tout est possible !

La suite après cette publicité

Dembélé fait l’unanimité à l’étranger

Ce sacre d’Ousmane Dembélé a bien évidemment fait le tour de la planète football. Dans une cérémonie où tout est calculé au millimètre près, le Français a apporté un moment une touche d’authenticité avec un discours simple, mais touchant. Le journal A Bola revient sur le «couronnement en larmes» d’Ousmane Dembélé qui n’a pas su se contenir après avoir remercié ses proches. Un moment fort en émotion qui témoigne de la simplicité du joueur et du footballeur, ce qui rappelle sans nul doute son parcours semé d’embûche pour arriver au sommet. Le journal O Jogo rend un bel hommage au français en remixant la devise nationale : « liberté, égalité, et Dembélé » ! En Belgique, la Dernière Heure a une pensée pour Dembélé couronné. En Italie, le Corriere dello Sport met en avant le triomphe de Dembélé dans son encart.

Les stars du foot le félicitent

Cette consécration pour Dembouz fait aussi l’unanimité chez les acteurs du football. Ballon d’Or du peuple, Karim Benzema a félicité le Français, tout comme l’octuple Ballon d’Or Lionel Messi. Kylian Mbappé y est aussi allé de son petit message, estimant que le Français méritait «ce titre x1000». Qui aurait misé une pièce sur Dembélé Ballon d’Or un jour et surtout avant Kylian Mbappé… Certainement pas en Espagne où le Barça a profité de ses talents pendant six ans. S’il a eu des éclairs de génie, il a plus laissé le souvenir d’un joueur fragile. En tout cas, pour Marca, «Dembélé a mis fin au rêve de Lamine Yamal». Si l’Espagne croyait fort au sacre de son prodige, au pays, ils sont sous le choc.Tout le monde n’est pas aussi beau joueur, à l’image du père du prodige. Mounir Nasraoui, aussi connu sous le pseudonyme de Hustle hard sur les réseaux, ne digère pas la deuxième place de son fils.