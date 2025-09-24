Liverpool : Hugo Ekitike est déjà la risée de toute l’Angleterre

Mardi soir, Hugo Ekitike est passé par tous les états à l’occasion de la rencontre de League Cup (1/16e de finale) face à Southampton. Il y a eu tout d’abord la déception de ne pas débuter la rencontre puisque son entraîneur, Arne Slot, avait préféré titulariser Alexander Isak. Ensuite, la joie s’est emparée de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain lorsqu’il a marqué le but de la victoire 2 à 1 à la 85e minute. Trop heureux, il a célébré en enlevant son maillot. Comme le stipule le règlement, l’arbitre l’a sanctionné d’un carton jaune. Problème, il s’agissait de son deuxième, puisqu’il avait déjà été averti quelques minutes avant. Le Frenchy a donc écopé d’un carton rouge et a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique lors d’une rencontre accrochée. The Athletic est revenu sur le sujet ce mercredi.

«L’expulsion a été aggravée par le fait que le premier carton jaune d’Ekitike était inutile — ou, comme l’a dit l’arrière gauche Andy Robertson, également dû à la "stupidité". Aux prises avec le défenseur central de Southampton, Nathan Wood, une faute a été sifflée contre Ekitike. Frustré par cette décision, les deux joueurs se tirant mutuellement le maillot, l’attaquant a récupéré le ballon et l’a envoyé en l’air.» Le média britannique a ajouté concernant son deuxième carton jaune. «Alors qu’Hugo Ekitike se retournait, son maillot rouge de Liverpool toujours dans ses mains après l’avoir tendu aux fans d’Anfield après avoir marqué le but vainqueur lors d’une victoire 2-1 au troisième tour de la Carabao Cup contre Southampton , il n’a pas été accueilli par des sourires et des câlins.»

Deux cartons jaunes jugés stupides

The Athletic poursuit : «au lieu de cela, il se retourna et vit Frimpong, le visage crispé par la frustration. Il savait ce qui allait arriver et Ekitike ne tarda pas à le découvrir, car il reçut un deuxième carton jaune pour avoir enlevé son maillot. Le joueur de 23 ans s’est dirigé vers le tunnel, passant devant un staff technique peu impressionné, alors que Liverpool devait terminer le match à dix. Ses coéquipiers ont survécu, mais ils seront désormais privés d’Ekitike pour le déplacement à Crystal Palace ce week-end, suspendu pour un match (…) Peut-être avait-il simplement oublié qu’il avait reçu un carton jaune, mais sa célébration avait en elle-même un côté positif.»

Le média conclut : «plus tôt dans la soirée, Ekitike avait assisté depuis le banc au premier but d’Alexander Isak, la recrue britannique record et nouvelle recrue estivale, pour Liverpool. Il était facile de lire la réaction d’Ekitike à son but victorieux à la 85e minute - son cinquième but en huit matchs depuis son arrivée de l’Eintracht Francfort - comme s’il rappelait au monde qu’il était toujours là. Ekitike a dû gérer le bruit autour de l’affaire Isak dès sa signature, mais au lieu de réagir négativement, il a relevé le défi. Hier soir, c’était son premier faux pas, et un gros faux pas.» Le Daily Mail a aussi évoqué la grosse erreur de l’attaquant tricolore.

Il a été réprimandé par Liverpool

«Le plus grand choc fut réservé à Arne Slot, qui regarda avec incrédulité Hugo Ekitike sauver la situation à un moment donné, puis, l’instant d’après, donner à son manager un mal de tête inutile à cause de deux actions que même ses coéquipiers considéraient comme absurdes. Il faut être un peu critique même après avoir marqué un but victorieux en fin de match. Le fait qu’Ekitike ait mis un terme à son excellent travail initial avec deux cartons jaunes - totalement évitables - et se soit vu infliger une suspension pour le déplacement de samedi à Crystal Palace a laissé Slot abasourdi.» En effet, le technicien néerlandais n’a pas du tout apprécié cela comme il l’a expliqué hier en conférence de presse. « C’est stupide d’enlever son maillot et de prendre le jaune. Si tu marques un but comme ça, tu dois aller remercier le joueur qui t’a fait la passe, mais c’est vraiment stupide d’enlever son maillot.»

Andy Robertson est du même avis. «Je serais très surpris qu’il récidive. Je pense que marquer un but est toujours une source d’émotion, et on ressent toujours cette émotion, mais il a visiblement oublié qu’il avait été averti. Son premier geste (sur son premier carton jaune, ndlr) est une bêtise : il frappe le ballon au loin, on connaît les règles à ce sujet. Deux erreurs idiotes à récupérer et maintenant il nous manque pour samedi, donc c’est idiot de sa part mais il est jeune et il en tirera des leçons. Je suis heureux qu’il ait marqué, mais les dix dernières minutes ont été un peu plus difficiles avec un effectif réduit à dix. Il en tirera des leçons et je suis sûr qu’il ne le fera plus.» Dans le camp adverse, l’entraîneur Will Still, qui connaît bien Ekitike depuis Reims, a pris ça avec humour.

La presse anglaise le tacle

« Hugo me fait mourir de rire, c’est un drôle de garçon. On s’est vus avant le match, et il m’a dit qu’il allait entrer, marquer, me filer un maillot et foutre le camp, et c’est exactement ce qu’il a fait.» La presse anglaise, elle, a moins rigolé. Le Liverpool Echo, qui lui a donné la note de 6, a écrit : «il a remplacé Isak à la mi-temps et n’aura pas d’occasion plus facile de marquer cette saison que le but victorieux en fin de match. Il a été immédiatement expulsé pour avoir retiré son maillot alors qu’il avait déjà reçu un carton jaune. Idiot à l’extrême, il est désormais suspendu par Crystal Palace.» Goal, qui lui a donné la même note, a aussi critiqué le joueur français.

«Il a pris le relais d’Isak en attaque à la mi-temps et a gâché un superbe centre de Chiesa d’une tête bien placée, manquant le cadre, avant de se racheter en décidant du sort du match en faveur de Liverpool. Cependant, tous les gros titres se concentreront, à juste titre, sur sa décision idiote de retirer son maillot pour célébrer son but. Malgré la belle forme d’Ekitike, c’est désormais Isak qui a l’avantage dans la lutte pour une place d’attaquant dans l’équipe de Slot.» Même note et même son de cloche pour le Daily Express. «De belles touches de balle et un jeu d’enfer. Il a trouvé le chemin des filets vides sur un centre de l’Italien Chiesa. Mais il a été expulsé pour avoir enlevé son maillot en célébrant, semblant avoir oublié qu’il était sous le coup d’un carton jaune. Il est pénalisé et il risque maintenant, de manière ridicule, une suspension.» Conscient de sa bourde, Ekitike a présenté ses excuses sur Instagram. « L’émotion a pris le dessus. Toutes mes excuses à la famille Red.» Une famille qui compte sur lui pour ne plus reproduire cette erreur.