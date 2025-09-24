Commission de discipline, OM : Roberto De Zerbi connaît sa sanction !

Comme chaque semaine, la commission de discipline de la LFP se réunissait ce mercredi aux alentours de 18h00. Avec un sujet au centre des discussions : celui du cas Roberto De Zerbi. Pas plus tard que lundi, l’entraîneur italien avait été expulsé lors du Classique remporté face au PSG (1-0) pour un comportement jugé déplacé par l’arbitre Jérôme Brisard.

En fin de rencontre, Achraf Hakimi avait annihilé une situation de contre-attaque marseillaise en bousculant Robinio Vaz juste devant le banc de l’OM. RDZ avait alors réclamé une sanction à l’arbitre en sortant de sa zone technique, et en empiétant même sur le terrain. Un carton jaune, suivi d’une expulsion pour protestation, la première de sa carrière d’ailleurs.

De Zerbi ne sera pas sur le banc face à Strasbourg vendredi

Dans ce cas de figure, la sanction est généralement une suspension d’un match ferme, et elle a bien été appliquée pour le cas de l’Italien. «Comportement de M. Roberto DE ZERBI, entraîneur de l’Olympique de Marseille : un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles», indique le communiqué de la LFP ce soir.

En conséquence, Roberto De Zerbi ne pourra pas officier face à Strasbourg, vendredi. L’OM peut quand même se satisfaire de cette sanction, étant donné que l’Italien avait continué de donner des consignes à son staff technique en restant à proximité du banc de touche, ce qui est interdit par le règlement.