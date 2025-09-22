Ligue 1 : l’OM sonne le PSG et remporte un Classique électrique

L’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ont enfin disputé leur Classique ce lundi soir, au terme de 24 heures de suspense et d’intempéries. Dans un Vélodrome comble et bouillant, les Marseillais ont aligné un 3-4-3 offensif où Greenwood, Gouiri et Paixão ont multiplié les appels tandis que Rulli tenait la cage. En face, le PSG avait choisi un 3-5-2 avec Chevalier dans les buts et le duo Ramos–Kvaratskhelia devant. La rencontre avait démarré sur les chapeaux de roues avec l’ouverture du score rapide de Nayef Aguerd, qui avait profité d’un centre dévié de Greenwood et d’une sortie ratée de Chevalier pour marquer de la tête dès la 5e minute. Dans la foulée, Amine Gouiri avait trouvé la barre (25e), Vitinha avait obligé Rulli (17e) à s’employer et Emerson Palmieri avait vu son but refusé pour hors-jeu (28e), illustrant une première période au rythme très élevé et aux occasions nombreuses de part et d’autre.

Les Phocéens avaient continué à pousser avec une volée de Paixão qui avait frôlé le cadre juste avant la pause (45e+3), alors que Kvaratskhelia, côté parisien, avait tenté de réveiller son équipe avec une action individuelle tout en puissance et en finesse (31e). Dans ce premier acte, Marseille avait su exploiter sa supériorité physique et son pressing agressif pour bousculer le bloc francilien, tout en se montrant solide défensivement autour du trio Pavard–Balerdi–Aguerd. Malgré quelques éclairs du duo Ramos–Kvaratskhelia, le PSG avait peiné à trouver la faille dans une rencontre où l’intensité et la tension avaient reflété l’enjeu et le contexte particulier de ce Classique reporté. À la pause, l’OM avait logiquement mené 1-0 et validé une première mi-temps d’une rare intensité.

Les Phocéens ont résisté

En seconde période, le Paris Saint-Germain a poussé pour revenir au score face à des Marseillais regroupés mais toujours menaçants. Dès l’heure de jeu, Khvicha Kvaratskhelia a trouvé un relais sur la gauche et, après un contre d’O’Riley, Achraf Hakimi a vu sa reprise repoussée par un superbe arrêt de Gerónimo Rulli. Le gardien marseillais a ensuite été sollicité sur deux frappes lointaines de Vitinha, d’abord à la 72e puis à la 86e minute, le Portugais tentant par deux fois sa chance de loin sans réussir à cadrer ou à tromper le portier argentin. Cette pression constante a donné lieu à une fin de match tendue, l’OM se contentant de contre-attaquer tout en défendant son avantage acquis très tôt, comme sur cette phase où Aubameyang a été stoppé de justesse (85e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 PSG 12 5 +6 4 0 1 10 4 6 Marseille 9 5 +6 3 0 2 10 4

L’ambiance est montée d’un cran dans les dernières minutes, quand Roberto De Zerbi a été exclu à la 90e+1 pour contestation après une faute d’Achraf Hakimi. Le coach marseillais, qui réclamait un carton, a écopé d’un avertissement puis d’une expulsion immédiate de l’arbitre. Cet incident a figé un peu plus l’intensité de ce Classique déjà électrique et marqué par les conditions exceptionnelles des dernières 24 heures. Malgré ces tensions, Marseille a tenu son avantage, affichant une solidité défensive de tous les instants et un Rulli décisif pour contenir les assauts parisiens jusque dans le temps additionnel. Après 12 défaites de suite contre le PSG au Vélodrome, l’OM a verrouillé un précieux succès.