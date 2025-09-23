League Cup : Chelsea et Liverpool assurent

La Coupe de la Ligue anglaise nous offrait quelques affiches intéressantes ce soir, à l’occasion des seizièmes de finale de la compétition. helsea était par exemple sur le pont, avec un match chez Lincoln, équipe de League One (D3). Avec un onze logiquement bien remanié, les hommes d’Enzo Maresca l’ont emporté 2-0 alors qu’ils étaient menés 1-0 à la pause, mais George et Buonanotte ont donné la victoire aux Blues en début de deuxième période.

Liverpool a remporté son duel contre Southampton sur le score de 2-1, avec un but d’Isak, puis d’Ekitike pour signer la victoire en fin de match. Le Français a d’ailleurs été expulsé après avoir enlevé son maillot pour célébrer. On notera aussi la victoire 2-0 des Wolves contre Everton, alors que Wrexham, le fameux club de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, a pris le meilleur sur Reading avec une victoire 2-0.