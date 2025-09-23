Menu Rechercher
Commenter 3

League Cup : Chelsea et Liverpool assurent

Par Max Franco Sanchez
1 min.
buonanotte @Maxppp

La Coupe de la Ligue anglaise nous offrait quelques affiches intéressantes ce soir, à l’occasion des seizièmes de finale de la compétition. helsea était par exemple sur le pont, avec un match chez Lincoln, équipe de League One (D3). Avec un onze logiquement bien remanié, les hommes d’Enzo Maresca l’ont emporté 2-0 alors qu’ils étaient menés 1-0 à la pause, mais George et Buonanotte ont donné la victoire aux Blues en début de deuxième période.

La suite après cette publicité

Liverpool a remporté son duel contre Southampton sur le score de 2-1, avec un but d’Isak, puis d’Ekitike pour signer la victoire en fin de match. Le Français a d’ailleurs été expulsé après avoir enlevé son maillot pour célébrer. On notera aussi la victoire 2-0 des Wolves contre Everton, alors que Wrexham, le fameux club de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, a pris le meilleur sur Reading avec une victoire 2-0.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier