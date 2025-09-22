Prono
Match Marseille - PSG en direct commenté
5e journée de Ligue 1 McDonald's - lundi 22 septembre 2025
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 septembre 2025 à 20:00 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Marseille PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et PSG ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 3-4-3 : G. Rulli, N. Aguerd, L. Balerdi, B. Pavard, Emerson, M. O'Riley, P. Højbjerg, T. Weah, Igor Paixão, A. Gouiri, M. Greenwood.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : L. Chevalier, W. Pacho, I. Zabarnyi, Marquinhos, Nuno Mendes, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, A. Hakimi, K. Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos.
- Qui arbitre le match Marseille PSG ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille PSG ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 septembre 2025, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué le but pour Marseille ?
Un seul but a été inscrit pour Marseille par N. Aguerd 5'.