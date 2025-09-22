Menu Rechercher
1 - 0
34'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 5e journée
Marseille
1 - 0
34'
PSG
Regarder en direct sur DAZN
Temps forts
5'
1 - 0
N. Aguerd (PD M. Greenwood)
Voir le live commenté
Côtes du match 1 3.75 N 3.30 2 1.75 betclic Bonus 100€
Classement live 2 PSG 12 6 Marseille 9
Possession 67% PSG Marseille
Tirs 4 3 2 1 2 4
Grosses occasions créées 100% PSG 1 Marseille 0
Compositions Marseille 3-4-3 PSG 3-5-2
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
OM
NUL
PSG
1 3.75 N 3.3 2 1.75
2224 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 1
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 2 #3 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 0/2 0%
Interceptions
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 2/2 100%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 31/31 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 37/39 95% #3 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 28/30 93%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
20% 38% 43%
Série en cours
D
V
D
V
D
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
23% 12 Victoires 17% 9 Nuls 60% 32 Victoires

Blessures & suspensions

Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la tête
Lucas Beraldo Lucas Beraldo Blessure à la cheville Désiré Doué Désiré Doué Blessure au mollet João Neves João Neves Blessure à la cuisse Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Ischio-jambiers Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Top commentaires

Fays 19:49 Parisiens , Marseillais , bon match à tous et Allez L'OM !!!! 11 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Marseille - PSG en direct commenté

5e journée de Ligue 1 McDonald's - lundi 22 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et PSG (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et PSG. Ce match aura lieu le lundi 22 septembre 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et PSG.

On en parle

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0.7
3.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Erwan Finjean arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Ruddy Buquet quatrième arbitre
Yohann Rouinsard arbitre VAR
Bastien Dechepy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 39894
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 59

Match en direct

Date 22 septembre 2025 20:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 5
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code OM-PSG
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 septembre 2025 à 20:00 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Marseille PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et PSG ?

Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 3-4-3 : G. Rulli, N. Aguerd, L. Balerdi, B. Pavard, Emerson, M. O'Riley, P. Højbjerg, T. Weah, Igor Paixão, A. Gouiri, M. Greenwood.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : L. Chevalier, W. Pacho, I. Zabarnyi, Marquinhos, Nuno Mendes, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, A. Hakimi, K. Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos.

Qui arbitre le match Marseille PSG ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille PSG ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 septembre 2025, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué le but pour Marseille ?

Un seul but a été inscrit pour Marseille par N. Aguerd 5'.

Top commentaires

Fays 19:49 Parisiens , Marseillais , bon match à tous et Allez L'OM !!!! 11 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier