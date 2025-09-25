Menu Rechercher
Commenter 82
Ligue 1

La vidéo de l’échange tendu entre Marquinhos et l’arbitre d’OM-PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Marquinhos sous les couleurs du PSG. @Maxppp
Marseille 1-0 PSG

Lundi dernier, l’Olympique de Marseille est enfin parvenu à s’imposer à domicile face au Paris Saint-Germain, pour la première fois en 14 ans. Mais les Parisiens estiment que l’arbitre du match, Jérôme Brisard, a été trop clément face à la rugosité des Phocéens. La chaîne Ligue 1+ propose d’ailleurs l’échange entre Marquinhos et M.Brisard après tacle de Timothy Weah sur Nuno Mendes. Un tacle que l’arbitre n’a pas voulu sanctionner.

La suite après cette publicité
L1+
🗣️ « Tu leur as donné un carton, ils ont fait dix fautes… »

Incroyable.

Dans le film Ligue1+, un micro exclusif sur l’arbitre Jérôme Brisard parmi de nouvelles images.

« Depuis tant d’années » le film de 30 minutes sur le classique OM vs PSG

RDV demain 19h15 sur @ligue1plus

Avant-match de Strasbourg vs OM 🍿
Voir sur X

« Ça continue, depuis le début c’est comme ça. Ils sont toujours en retard. Il faut une bonne réponse parce que sinon ce n’est pas possible ! (…) C’est tout le temps comme ça, ils ont fait 10 fautes. Tu leur as donné un carton, ils ont fait 10 fautes. Ils sont toujours en retard », peste Marquinhos face à l’arbitre qui lui assure que le Var a vu que Weah avait touché le ballon. «Je peux entendre ce que vous dites. Là franchement, il prend clairement le ballon. C’est vraiment accidentel».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (82)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
PSG
Marquinhos

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marquinhos Marquinhos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier