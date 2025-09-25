La vidéo de l’échange tendu entre Marquinhos et l’arbitre d’OM-PSG
Lundi dernier, l’Olympique de Marseille est enfin parvenu à s’imposer à domicile face au Paris Saint-Germain, pour la première fois en 14 ans. Mais les Parisiens estiment que l’arbitre du match, Jérôme Brisard, a été trop clément face à la rugosité des Phocéens. La chaîne Ligue 1+ propose d’ailleurs l’échange entre Marquinhos et M.Brisard après tacle de Timothy Weah sur Nuno Mendes. Un tacle que l’arbitre n’a pas voulu sanctionner.
Incroyable.
Dans le film Ligue1+, un micro exclusif sur l’arbitre Jérôme Brisard parmi de nouvelles images.
« Depuis tant d’années » le film de 30 minutes sur le classique OM vs PSG
RDV demain 19h15 sur @ligue1plus
Avant-match de Strasbourg vs OM 🍿
« Ça continue, depuis le début c’est comme ça. Ils sont toujours en retard. Il faut une bonne réponse parce que sinon ce n’est pas possible ! (…) C’est tout le temps comme ça, ils ont fait 10 fautes. Tu leur as donné un carton, ils ont fait 10 fautes. Ils sont toujours en retard », peste Marquinhos face à l’arbitre qui lui assure que le Var a vu que Weah avait touché le ballon. «Je peux entendre ce que vous dites. Là franchement, il prend clairement le ballon. C’est vraiment accidentel».
