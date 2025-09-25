La vidéo de l’échange tendu entre Marquinhos et l’arbitre d’OM-PSG

Lundi dernier, l’Olympique de Marseille est enfin parvenu à s’imposer à domicile face au Paris Saint-Germain, pour la première fois en 14 ans. Mais les Parisiens estiment que l’arbitre du match, Jérôme Brisard, a été trop clément face à la rugosité des Phocéens. La chaîne Ligue 1+ propose d’ailleurs l’échange entre Marquinhos et M.Brisard après tacle de Timothy Weah sur Nuno Mendes. Un tacle que l’arbitre n’a pas voulu sanctionner.

« Ça continue, depuis le début c’est comme ça. Ils sont toujours en retard. Il faut une bonne réponse parce que sinon ce n’est pas possible ! (…) C’est tout le temps comme ça, ils ont fait 10 fautes. Tu leur as donné un carton, ils ont fait 10 fautes. Ils sont toujours en retard », peste Marquinhos face à l’arbitre qui lui assure que le Var a vu que Weah avait touché le ballon. «Je peux entendre ce que vous dites. Là franchement, il prend clairement le ballon. C’est vraiment accidentel».