Ligue 1

Le groupe de l’OM face à Strasbourg

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Les joueurs de l'OM @Maxppp
Strasbourg Marseille
Vainqueur du Paris Saint-Germain (1-0) lundi dernier, l’Olympique de Marseille est revenu à trois longueurs des Parisiens au classement. Ce soir, les hommes de Roberto De Zerbi peuvent réaliser un deuxième gros coup consécutif s’ils l’emportent sur la pelouse de Strasbourg.

Olympique de Marseille
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 📋 #RCSAOM

Les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour le déplacement à la Meinau ce soir ⚔️
Voir sur X

Pour ce match, le coach phocéen a convoqué 21 joueurs. Pour rappel, l’Italien doit composer sans Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré, tous les deux blessés. À noter aussi son choix de laisser de côté Pol Lirola et Neal Maupay.

Pub. le - MAJ le
