Le groupe de l’OM face à Strasbourg

Vainqueur du Paris Saint-Germain (1-0) lundi dernier, l’Olympique de Marseille est revenu à trois longueurs des Parisiens au classement. Ce soir, les hommes de Roberto De Zerbi peuvent réaliser un deuxième gros coup consécutif s’ils l’emportent sur la pelouse de Strasbourg.

Pour ce match, le coach phocéen a convoqué 21 joueurs. Pour rappel, l’Italien doit composer sans Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré, tous les deux blessés. À noter aussi son choix de laisser de côté Pol Lirola et Neal Maupay.

