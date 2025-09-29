OM : Roberto De Zerbi vole au secours d’Amine Gouiri

Arrivé du Stade Rennais en janvier dernier, Amine Gouiri (25 ans) avait vécu des premiers mois idylliques à l’Olympique de Marseille. Avec 10 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres, le natif de Bourgoin-Jallieu avait crevé l’écran et participé pleinement à la qualification des Phocéens à la Ligue des Champions en obtenant la deuxième place. Cette fois, en revanche, c’est plus compliqué pour l’international algérien qui n’a toujours pas marqué après 6 rencontres. Muet depuis le 10 mai dernier et un succès 3-1 contre Le Havre, Amine Gouiri est à la recherche de sa meilleure forme.

Surtout que cette année la concurrence est différente. Exit Neal Maupay qui est dans le loft, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) est revenu à l’OM après un an en Arabie saoudite à Al-Qadsiah. Et le Gabonais fait parler la poudre puisqu’il compte 3 buts et 1 passe décisive en 6 matches disputés. Une comparaison qui fait mal à Amine Gouiri qui a pourtant débuté lors de 4 rencontres sur 7 possibles. Ce vendredi, le scénario a même été terrible pour lui puisqu’il a manqué deux grosses occasions contre Strasbourg (victoire 2-1) alors que Pierre-Emerick Aubameyang a marqué peu après son entrée en jeu. Une phase difficile pour Amine Gouiri qui est néanmoins soutenu par son coach.

Roberto De Zerbi défend Amine Gouiri

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a affirmé qu’il était content de ses deux attaquants et qu’il apprécie cette rotation entre deux profils différents : «la finalité c’est que tout le monde doit apporter sa contribution à l’équipe. Aubameyang a allongé le jeu et a été déterminant contre le PSG en conservant des ballons. Il est rentré contre Strasbourg et a marqué et aidé l’équipe comme Gouiri. Certains le critique, je lui ai dit "Amine tu ne dois pas te préoccuper des critiques, car tu ne marques pas, nous on t’aime tous ici et d’après nous tu as fait un super match contre Strasbourg" Bien sûr le numéro 9 doit marquer et il a manqué deux occasions de but, mais il a aussi défendu, aidé l’équipe, s’est battu, les buts vont venir.»

L’ancien coach de Sassuolo et du Shakhtar Donetsk a d’ailleurs évoqué la fin de saison dernière où Amine Gouiri marchait sur l’eau : «l’an dernier, il a marqué un retourné et des doublés qui nous ont aidés à aller en Ligue des Champions. Le 9 doit travailler pour l’équipe peu importe combien de buts il marque.» Le coach italien a même affiné ses propos : «il y a des neuf qui vont dans la profondeur et des neuf qui font un peu de tout, des buts, qui sont à la construction. Aubameyang a le sens du but d’un joueur qui va en marquer 30 par saison. Il y en a qui marquent moins, qui ne sont pas des Lewandowski, mais qui aiment remonter le ballon. Gouiri ne passe pas le moment le plus brillant de sa carrière. Cela fait plusieurs mois qu’il n’a pas marqué. Il a bien joué contre le Paris Saint-Germain et Strasbourg et a été performant. Il ne doit pas écouter les critiques et avoir son niveau d’estime le plus haut possible. Son entraîneur l’apprécie. Tout le reste doit passer au-dessus. Être à Marseille c’est vivre avec les critiques, mais il ne doit pas avoir de problèmes avec ça.» Le message est passé…