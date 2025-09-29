Rennes : Christophe Dugarry se paie Habib Beye

Malgré une équipe de Lens réduite à dix après moins d’une minute de jeu dimanche soir, Rennes n’a pas été en mesure d’aller chercher la victoire à domicile (0-0). Une mauvaise performance dont Habib Beye a assumé entièrement la responsabilité après une huitième place au classement à l’issue de la sixième journée de Ligue 1. De quoi émettre des doutes, notamment pour Christophe Dugarry.

«Je suis un pro-Habib Beye, j’aime son caractère et sa façon de voir le jeu (…) Mais, il y a la réalité du terrain et en L1, il faut que ça aille plus vite. J’attends énormément de lui. Il a un ego important, il a insisté pour être dans le grand bain, donc la pression sur lui est décuplée, parce que c’est un personnage qui se met beaucoup en avant. J’espère ne pas me tromper, mais pour l’instant, je dois reconnaître que c’est insuffisant à tous les points», a-t-il exprimé sur RMC.