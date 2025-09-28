Rennes - Lens : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la fin de la 6e journée de la Ligue 1 avec un duel entre le Stade Rennais et le RC Lens. À domicile, les Bretons s’organisent dans un 3-5-2 avec Brice Samba qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Alidu Seidu, Jérémy Jacquet et Anthony Rouault tandis que Ludovic Blas et Quentin Merlin prennent les couloirs. Mahdi Camara, Djaoui Cissé et Seko Fofana composent l’entrejeu. En pointe, Breel Embolo est soutenu par Estéban Lepaul.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Artésiens s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Robin Risser dans les cages derrière Jonathan Gradit, Samson Baidoo et Malang Sarr. Le milieu de terrain est assuré par Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré alors que Ruben Aguilar et Matthieu Udol officient comme pistons. Devant, Odsonne Edouard est accompagné par Florian Thauvin et Wesley Saïd.

Les compositions

Stade Rennais : Samba - Seidu, Jacquet, Rouault - Blas, Camara, Cissé, Fofana, Merlin - Embolo, Lepaul

La suite après cette publicité

RC Lens : Risser - Gradit, Baidoo, Sarr - Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Edouard, Saïd

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+