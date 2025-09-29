La sortie remarquée de Florian Thauvin sur l’Équipe de France

Petit exploit signé par Lens dimanche soir. Réduits à dix dès la 48e seconde de jeu, les Sang-et-Or ont donc dû jouer l’intégralité de la rencontre en infériorité numérique face à Rennes. Une occasion en or pour les Bretons, qui ont finalement dû se contenter d’un triste 0-0. Pire encore, c’est bien Lens qui a été supérieur dans le jeu et qui a été le plus proche de s’offrir la victoire.

Il faut dire que l’équipe de Pierre Sage a été portée par un très bon Florian Thauvin, qui confirme son début de saison canon. Le champion du monde 2018, encensé par son coach après le match - « c’est un homme des grands rendez-vous » - a encore réalisé un grand match. Du haut de ses 32 ans, avec 2 buts en 6 rencontres de championnat, il a visiblement fait le bon choix en venant se relancer du côté de Bollaert.

Il est chaud !

Forcément, au vu de ses prestations de haute volée en Ligue 1, une question se pose : peut-il revenir en Équipe de France ? Il a été interrogé à ce sujet après le match contre les Bretons. « Moi aussi, j’aimerais bien. Quand on travaille, on met énormément de choses en place au quotidien, et quand on est performant, on a envie de rêver. C’est quelque chose qui se mérite. Après, ce n’est pas à moi de le dire », a d’abord expliqué l’ancien de l’OM.

« Je ne réserve pas de vacances, on verra. J’ai une famille, donc quand on a une famille et des enfants, on est obligé de s’organiser un minimum. On verra ce qui se passera, mais d’ici là, il y a encore beaucoup de temps », a conclu le joueur qui a défendu les couleurs tricolores à 10 reprises dans sa carrière, pour un but. La balle est dans le camp de Didier Deschamps…