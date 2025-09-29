Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

La sortie remarquée de Florian Thauvin sur l’Équipe de France

Après le 0-0 face à Rennes dimanche soir, Florian Thauvin a été interrogé sur un possible retour en Bleu…

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Florian Thauvin @Maxppp

Petit exploit signé par Lens dimanche soir. Réduits à dix dès la 48e seconde de jeu, les Sang-et-Or ont donc dû jouer l’intégralité de la rencontre en infériorité numérique face à Rennes. Une occasion en or pour les Bretons, qui ont finalement dû se contenter d’un triste 0-0. Pire encore, c’est bien Lens qui a été supérieur dans le jeu et qui a été le plus proche de s’offrir la victoire.

La suite après cette publicité

Il faut dire que l’équipe de Pierre Sage a été portée par un très bon Florian Thauvin, qui confirme son début de saison canon. Le champion du monde 2018, encensé par son coach après le match - « c’est un homme des grands rendez-vous » - a encore réalisé un grand match. Du haut de ses 32 ans, avec 2 buts en 6 rencontres de championnat, il a visiblement fait le bon choix en venant se relancer du côté de Bollaert.

La suite après cette publicité
F. Thauvin Attaquant - 32 ans Logo Lens Lens France France #10 Florian Thauvin
Buts 2
Matchs joués 6
Salaire/mois -

Il est chaud !

Forcément, au vu de ses prestations de haute volée en Ligue 1, une question se pose : peut-il revenir en Équipe de France ? Il a été interrogé à ce sujet après le match contre les Bretons. « Moi aussi, j’aimerais bien. Quand on travaille, on met énormément de choses en place au quotidien, et quand on est performant, on a envie de rêver. C’est quelque chose qui se mérite. Après, ce n’est pas à moi de le dire », a d’abord expliqué l’ancien de l’OM.

« Je ne réserve pas de vacances, on verra. J’ai une famille, donc quand on a une famille et des enfants, on est obligé de s’organiser un minimum. On verra ce qui se passera, mais d’ici là, il y a encore beaucoup de temps », a conclu le joueur qui a défendu les couleurs tricolores à 10 reprises dans sa carrière, pour un but. La balle est dans le camp de Didier Deschamps…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
France
Florian Thauvin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
France Flag France
Florian Thauvin Florian Thauvin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier