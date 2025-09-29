Menu Rechercher
Serie A : Parme empoche une première victoire et enfonce le Torino

Par Valentin Feuillette
Mateo Pellegrino @Maxppp
Parme 2-1 Torino

Parme a remporté son match de la 5e journée de Serie A contre Torino sur le score de 2-1. Mateo Pellegrino a ouvert le score sur penalty à la 36e minute, avant que Cyril Ngonge n’égalise pour Torino à la 50e minute.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
14 Logo Parme Parme 5 5 -3 1 2 2 3 6
15 Logo Torino Torino 4 5 -8 1 1 3 2 10

Pellegrino a ensuite offert la victoire à Parme en inscrivant son deuxième but à la 72e minute. Le match s’est déroulé dans un rythme équilibré, avec Parme qui a su concrétiser ses occasions pour l’emporter et ainsi empocher sa toute première victoire de la saison. Les deux équipes restent néanmoins 13e et 14e.

Pub. le - MAJ le
