Lens : Risser revient sur sa parade miraculeuse

Réduit à 10 dès la première minute, le RC Lens a réussi à prendre un point sur la pelouse du Stade Rennais (0-0), non sans se montrer dangereux. En fin de rencontre, Robin Risser a réalisé un énorme arrêt sur la repise de volée d’Esteban Lepaul, permettant aux Sang et Or de quitter la Bretagne avec un précieux point. AU micro de Ligue1+, le gardien lensois est revenu sur cette parade spectaculaire.

«La physionomie du match fait que nous sommes rapidement à 10 dans le match. On savait qu’on devait faire un match de soldats, on s’est regardé dans les yeux, on a compris le match qu’on devait réaliser. Que dire de la performance de notre équipe ? J’avais 9 soldats devant moi. Je savais qu’il y en avait une à faire, je me suis tenu prêt pour garder le 0-0. Je suis très content. Mon arrêt ? Je savais qu’il allait avoir un ballon, je me suis tenu prêt, j’ai trouvé vite mes appuis j’ai pu vite repartir, j’ai gardé la main ferme, mon coéquipier suit pour la mettre en carrière. On avait remarqué que j’avais du mal ces derniers matchs à trouver mes appuis sur les centres, on a bien travaillé à l’entraînement.»