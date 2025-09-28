Lens : Jonathan Gradit exclu après moins d’une minute contre Rennes

Le pire départ possible pour Lens. En déplacement sur la pelouse du Rhoazon Park pour affronter le Stade Rennais en clôture de la 6e journée de Ligue 1 ce dimanche soir, le club lensois a été réduit à 10… au bout de 48 secondes de jeu. Alors qu’il partait vers le but de Risser, Seko Fofana a été fauché par Jonathan Gradit.

L’arbitre de la rencontre Bastien Dechepy n’a pas hésité un instant et a sorti un carton rouge au défenseur de 32 ans, qui disputait son 180e match en Ligue 1. Avec cette expulsion, Gradit devient le quatrième joueur à être exclu après moins d’une minute de jeu dans l’histoire de la Ligue 1, au XXIe siècle, après Maxime Spano, 39 secondes (2014), Benjamin Lecomte (2015) et Jean-Clair Todibo (2022).