Bayern Munich : Max Eberl veut conserver Harry Kane

À la veille du déplacement du Bayern Munich à Páfos, le directeur sportif Max Eberl s’est exprimé au sujet d’Harry Kane, auteur d’un début de saison exceptionnel avec 18 contributions directes (15 buts, 3 passes décisives) en seulement huit matchs officiels. Interrogé à l’aéroport de Munich par Kicker, le dirigeant munichois a confirmé que le club envisage très sérieusement de prolonger l’aventure avec l’attaquant anglais au-delà de la saison 2026-2027. «C’est absolument envisageable», a-t-il déclaré, ajoutant ensuite : «Nous discuterons des prochaines étapes avec lui, tranquillement.» Il n’a pas tari d’éloges sur son buteur, le qualifiant de «véritable leader», à l’instar de ses coéquipiers qui saluent eux aussi son rôle au sein du vestiaire.

La suite après cette publicité

L’âge potentiel de Kane à l’échéance de son contrat actuel (34 ans) ne semble pas inquiéter Eberl. «J’ai appris de mon ancien mentor Hans Meyer que la bonne composition de l’effectif est essentielle. Si tu as un bon équilibre, tu peux garder des joueurs plus âgés, à condition qu’ils aient une qualité exceptionnelle.» L’Allemand a conclu en plaisant sur l’incroyable forme de l’ancien de Tottenham. «Il semble être tombé dans une fontaine de jouvence. Il trouve ça génial de gagner des titres avec nous. Il l’a dit lui-même. Et nous, on veut continuer avec lui encore longtemps.»