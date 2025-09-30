Menu Rechercher
Barça : Hansi Flick recadre Lamine Yamal

Lamine Yamal enlacé par son entraîneur @Maxppp
Avant le choc entre le FC Barcelone et le PSG, ce mercredi soir en Ligue des Champions, Hansi Flick s’est logiquement présenté devant la presse pour évoquer cette rencontre très attendue. Face à l’excitation entourant le retour de Lamine Yamal, l’entraîneur blaugrana a préféré calmer les ardeurs de tout le monde et rappeler à son joueur l’importance de garder la tête sur les épaules.

Offre canal+

«Pour moi, ce n’est pas une bonne chose de surexciter un joueur à ce point. Nous nous concentrons sur le travail acharné. Il est talentueux et peut aller très haut, atteindre des niveaux plus élevés, mais il doit travailler dur. Il ne s’agit pas seulement de savoir jouer avec le ballon, il faut aussi travailler défensivement», a déclaré l’ancien sélectionneur de l’Allemagne. Avec Flick, l’ailier de 18 ans ne risque pas de s’écarter du droit chemin.

Voir tous les commentaires (22)
