FC Barcelone : Joan Laporta va tenter une folie avec Julian Alvarez !

Robert Lewandowski a beau être toujours performant, la question de son remplacement se pose de plus en plus. Cette saison, le Polonais a déjà inscrit 4 buts en 6 rencontres de Liga, dont 2 en tant que titulaire seulement à cause de soucis de blessures, preuve qu’il est toujours aussi létal devant. Mais forcément, à 37 ans et avec un contrat qui expire en juin, l’avenir de l’ancien du Bayern, qui souhaite rempiler, risque de s’écrire ailleurs. Ou du moins, le Barça sait qu’il va falloir recruter un nouveau numéro 9 tôt ou tard.

Un dossier complexe, dans la mesure où le FC Barcelone est dans une situation financière compliquée. Si un départ du Polonais libérerait un peu de masse salariale et que d’autres joueurs avec une certaine valeur marchande pourraient partir lors des prochains mercatos, les possibilités de recruter un top mondial restent quand même limitées. Et pourtant, comme l’indique Sport, Joan Laporta voit les choses en grand…

Une opération compliquée

L’ambitieux président blaugrana souhaite ainsi recruter… Julian Alvarez (25 ans). Rien que ça. Le journal catalan explique que le patron barcelonais adore l’Argentin, et qu’il est l’objectif numéro 1 du club pour le marché estival de 2026. Une opération très compliquée forcément, mais le club se veut optimiste et estime que dans les prochains mois, le club pourra économiser et améliorer un peu sa situation financière. Une chose est sûre, la clause libératoire du joueur, de 500 millions d’euros, est trop élevée pour les finances barcelonaises et il faudra donc bel et bien négocier avec l’Atleti.

Des discussions qui s’annoncent forcément compliquées, puisque les Colchoneros ne laisseront pas filer leur franchise player si facilement, lui qui a inscrit 6 buts et délivré 1 passe décisive en 7 rencontres de Liga pour l’instant. Point positif pour le Barça en revanche : l’entourage du joueur serait clairement en faveur d’un départ, et le joueur apprécierait beaucoup le FC Barcelone. Et on le sait, lorsqu’il s’agit de trouver des astuces et des stratagèmes scabreux pour recruter, Joan Laporta n’a pas d’égal…