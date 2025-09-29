Robert Lewandowski pose un gros souci au FC Barcelone

Mais quand s’arrêtera-t-il ? Robert Lewandowski est toujours aussi en forme, et a encore été décisif lors de la victoire de son équipe face à la Real Sociedad dimanche soir (2-1). Cette saison, il a déjà inscrit 4 buts en 6 rencontres de Liga, dont 2 en tant que titulaire seulement à cause de petits pépins physiques. Autant dire qu’il est bien parti pour s’approcher de ses superbes statistiques du dernier exercice, qu’il avait terminé avec 42 réalisations toutes compétitions confondues.

Seulement, à 37 ans forcément, on sait qu’il n’a plus beaucoup de saisons au plus haut niveau devant lui. Son contrat expire en juin, et comme l’indique Sport, le joueur estime qu’il a encore de belles années et de grosses prestations à offrir. Surtout, il veut convaincre la direction du champion d’Espagne en titre de lui offrir une année supplémentaire, puisqu’il veut rester au Barça. Il aurait même déjà refusé des propositions saoudiennes car il souhaite continuer l’aventure en Catalogne.

Lewandowski insiste

Mais la balle est dans le camp du Barça. Si le joueur estime être encore au niveau sur le plan physiquement, le club réfléchit. Le contexte financier autour de l’écurie blaugrana, qui n’a pas les moyens de s’offrir un top 9 actuellement, joue en faveur du Polonais. Mais les futures élections du Barça, avec des candidats qui pourraient promettre l’arrivée d’un galactique devant, pourraient jouer en sa défaveur. Les intentions réelles de Deco sont pour le moment assez floues, et tout dépendra aussi des prestations du principal concerné cette saison. Mais le doute est là : miser sur Lewandowski un an de plus ou lancer un nouveau cycle avec un nouveau buteur ?

Un dossier casse-tête pour le Barça, alors que de nombreux supporters attendent l’arrivée d’un nouveau numéro 9 prochainement, avec Julian Alvarez comme principal favori des fans. On imagine aussi qu’Hansi Flick aura son mot à dire dans ce dossier. Mais en attendant de savoir de quoi sera faite la suite de la carrière de la légende polonaise, elle aura un sacré défi face à Paris mardi…