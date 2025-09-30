Real Madrid : Vinicius Jr furieux contre Xabi Alonso !

Titulaire face au Kairat Almaty, Vinicius Junior a participé au large succès des Merengues face au club du Kazakhstan (5-0). Mais à la 71e minute, Xabi Alonso a décidé de le remplacer par son compatriote, Rodrygo.

Un choix que le numéro 7 madrilène n’a pas du tout apprécié. AS confirmé une information de la Cadena SER selon laquelle Vinicius Jr était furieux d’être remplacé et l’a fait savoir. Un coup de sang qui rappelle celui qu’il avait déjà montré contre l’Espanyol. Ambiance…