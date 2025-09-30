Menu Rechercher
Ligue des Champions

Real Madrid : Vinicius Jr furieux contre Xabi Alonso !

Par Matthieu Margueritte
Vinicius Jr et Xabi Alonso @Maxppp
Kaïrat 0-5 Real Madrid

Titulaire face au Kairat Almaty, Vinicius Junior a participé au large succès des Merengues face au club du Kazakhstan (5-0). Mais à la 71e minute, Xabi Alonso a décidé de le remplacer par son compatriote, Rodrygo.

Un choix que le numéro 7 madrilène n’a pas du tout apprécié. AS confirmé une information de la Cadena SER selon laquelle Vinicius Jr était furieux d’être remplacé et l’a fait savoir. Un coup de sang qui rappelle celui qu’il avait déjà montré contre l’Espanyol. Ambiance…

Ligue des Champions
Real Madrid
Vinícius Júnior

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
