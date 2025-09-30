OM : Samir Nasri ne comprend pas la polémique sur Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille a brillamment remporté son premier match de Ligue des Champions à domicile contre l’Ajax Amsterdam (4-0). Une rencontre durant laquelle Roberto De Zerbi a été plutôt calme sur son banc de touche après avoir fait parler de lui face au PSG. Mais pour Samir Nasri, les polémiques concernant l’attitude de l’Italien sur son banc n’ont pas de sens.

La suite après cette publicité

« Je ne comprends pas le débat sur son comportement sur le banc de touche. C’est la nouvelle tendance. Tous les nouveaux entraîneurs sont très énergétiques. On ne voit plus d’entraîneur très calme. Les grands entraîneurs que ce soit Luis Enrique, Pep Guardiola, Mikel Arteta, je les vois tous sur le banc de touche être des affolés », a-t-il confié sur le plateau du Canal Champions Club.