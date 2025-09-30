Coupe du Monde U20 : la presse achève déjà Elyaz Zidane

Les fils de Zinedine Zidane font décidément beaucoup parler d’eux. Il y a quelques jours, c’est Luca (27 ans) qui a fait la une des médias français et algériens. En effet, le gardien de Grenade a officialisé son changement de nationalité sportive. Il peut donc représenter l’Algérie, lui qui a évolué en équipe de France des catégories U16 à U20. Le sélectionneur des Fennecs, Vladimir Petkovic, pourrait donc faire appel à lui pour le rassemblement du mois d’octobre, lui qui n’a pas été satisfait par ses portiers depuis sa prise de fonction. Hier, c’est Elyaz (19 ans), le plus petit de la fratrie Zidane, qui a été placé sous les feux des projecteurs. Plusieurs publications, en France comme en Espagne où il a grandi, attendaient de le voir à l’œuvre avec l’équipe de France U20.

Une erreur qui coûte un pénalty

Sélectionné par Bernard Diomède pour participer à la Coupe du Monde U20 qui se déroule au Chili, le défenseur d’1m94 souhaitait bien entamer cette compétition et décoller cette image de "fils de" qui lui colle à la peau et au maillot depuis son plus jeune âge. Titulaire face à l’Afrique du Sud, le footballeur né en 2005 avait une occasion parfaite de répondre sur le terrain. Mais il a vécu une rencontre compliquée. Alors que son équipe menait 1 à 0, il a été coupable d’une faute dans la surface, sanctionnée par un pénalty transformé par Jody Ah Shene (1-1, 33e). Les Français ont fini par l’emporter 2 à 1 grâce à un but de Lucas Michal à la 80e. Mais ce mardi matin, de nombreux médias pointent du doigt Elyaz Zidane. Au-delà de son erreur, il a été dans le dur pendant le match.

C’est l’analyse faite par nos confrères de L’Equipe. «Dominateurs dans le jeu et récompensés par l’ouverture du score du Lensois Anthony Bermont, qui rôdait dans la surface sur une frappe repoussée (1-0, 25e), les Bleuets avaient regagné les vestiaires frustrés à la pause. La faute à l’égalisation sud-africaine signée Jody Ah Shene sur un penalty concédé par Elyaz Zidane - en difficulté tout le match - et accordé après consultation du VAR (1-1, 33e) au cœur d’un trou d’air des Bleuets.» RMC Sport a également indiqué qu’il avait mal défendu sur l’attaquant adverse sur l’action qui a entraîné le pénalty sud-africain. En Espagne, où on surveille les moindres faits et gestes des enfants de Zizou, le petit dernier de la famille n’est pas épargné.

Un match très compliqué pour le Français

«Zidane couine, la France est sauvée», a titré AS qui a ensuite ajouté : «les Français ont battu l’Afrique du Sud 2-1, dans un match qu’ils n’ont pas maîtrisé, à l’exception de quelques moments de la seconde période. Une rencontre où Elyaz, le fils de Zinedine Zidane, a concédé un penalty en première période (…) La défense française était à bout de nerfs. Elyaz Zidane, l’un des visages les plus visibles de cette jeune équipe, a commis une erreur imprudente dans la surface et concédé un penalty qui, par l’intermédiaire de Shene, a offert le nul à l’Afrique du Sud. Le joueur du Betis, formé au Real Madrid, a souffert de la vitesse des attaquants adverses, révélant un manque de maturité qu’il pourra affiner dans les années à venir.»

Estadio Deportivo n’a pas non plus été emballé. «À première vue, il s’agit d’un véritable cadeau pour les supporters du Betis, compte tenu de l’impact du tournoi et du fait qu’il pourrait jouer un rôle de premier plan au Chili, même si la performance d’Elyaz Zidane a soulevé quelques questions et ajoute des nuances à la bonne nouvelle pour le club. Dans l’état actuel des choses, le fils de Zinedine Zidane a joué tout le match pour les Bleus lors de la victoire serrée et n’a pas montré son meilleur niveau dans une ligne défensive qui s’est avérée être le point faible des Français lors de leurs débuts en Coupe du Monde. À cet égard, dès le début du match, le défenseur, dépassé par la vitesse des attaquants africains, a été victime de plusieurs erreurs d’application.»

Diomède lui a maintenu sa confiance

ED poursuit : «une demi-heure plus tard, après le but de Bermont, il a été sanctionné pour un penalty, une action inutile qui a permis l’égalisation sud-africaine sur penalty transformé par Shene. Malgré la nervosité du joueur du Betis, Diomède l’a maintenu dans le match jusqu’au bout. Un match que Lucas Michal a finalement décidé d’inscrire sur un superbe but dans la dernière ligne droite. Reste désormais à savoir si le sélectionneur national lui offrira l’occasion de se racheter lors du deuxième match du groupe E, qui oppose jeudi prochain la France aux Etats-Unis, leaders après une écrasante victoire 9-1 contre la Nouvelle-Calédonie.» Après la rencontre, Bernard Diomède n’est pas revenu sur le cas du Français. Il a préféré évoquer le collectif.

« L’objectif était de réussir ce premier match, avec une victoire et une victoire avec la manière. Quand on rentre dans une compétition, il est important d’engranger de la confiance. On a bien travaillé cette semaine, on a un groupe solidaire, on a trouvé un collectif, même si on n’a pas toutes les individualités qu’on aurait aimé avoir. La semaine n’a pas été facile. Aujourd’hui, je suis très fier et très content des joueurs, du staff. Ce match était important pour nous lancer dans la compétition. Les joueurs étaient très contents dans le vestiaire, il y a une vraie satisfaction de la victoire. C’est de bon augure pour la suite.» Elyaz Zidane, lui, devra faire mieux au prochain match si jamais le sélectionneur fait appel à lui.