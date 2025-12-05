CDM
CdM : les Bleus pourraient défier l’Allemagne dès les 8es de finale
Le verdict est tombé. Ce vendredi soir avait lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 et l’équipe de France a hérité d’un groupe particulièrement relevé avec le Sénégal, la Norvège et le vainqueur des barrages de la voie 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq).
La suite après cette publicité
La France a-t-elle hérité du tirage le plus difficile ?
Génération de l'image en cours
Placée dans le groupe I, l’Équipe de France pourrait donc croiser l’Allemagne dès les huitièmes de finale. La France se retrouve dans la partie de tableau de l’Espagne, lui permettant toutefois d’éviter l’Argentine jusqu’à une hypothétique finale.
Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps réagit au tirage relevé des Bleus avec le Sénégal et la Norvège
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer