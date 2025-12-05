CdM : les Bleus pourraient défier l’Allemagne dès les 8es de finale

Le verdict est tombé. Ce vendredi soir avait lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 et l’équipe de France a hérité d’un groupe particulièrement relevé avec le Sénégal, la Norvège et le vainqueur des barrages de la voie 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq).

La suite après cette publicité

La France a-t-elle hérité du tirage le plus difficile ? Oui Non Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Placée dans le groupe I, l’Équipe de France pourrait donc croiser l’Allemagne dès les huitièmes de finale. La France se retrouve dans la partie de tableau de l’Espagne, lui permettant toutefois d’éviter l’Argentine jusqu’à une hypothétique finale.