CdM : les Bleus pourraient défier l’Allemagne dès les 8es de finale

Par Josué Cassé

Le verdict est tombé. Ce vendredi soir avait lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 et l’équipe de France a hérité d’un groupe particulièrement relevé avec le Sénégal, la Norvège et le vainqueur des barrages de la voie 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq).

Placée dans le groupe I, l’Équipe de France pourrait donc croiser l’Allemagne dès les huitièmes de finale. La France se retrouve dans la partie de tableau de l’Espagne, lui permettant toutefois d’éviter l’Argentine jusqu’à une hypothétique finale.

