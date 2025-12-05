CdM 2026, Sénégal : la réaction de Moussa Niakhaté au moment d’affronter la France

Ce sera l’un des chocs des phases de poule de la Coupe du monde 2026. L’équipe de France, dans le groupe I, s’en ira défier le Sénégal comme en 2002. Une affiche très intéressante sportivement pour les Bleus qui devront forcément se méfier d’une équipe sénégalaise dotée d’un effectif assez impressionnant.

Le Sénégal dispose de plusieurs visages bien connus de notre Ligue 1 et notamment Moussa Niakhaté. Le défenseur de l’OL qui avait exprimé publiquement son désir d’affronter la France il y a quelques jours. «Personnellement j’espère la France, car c’est un match qu’on ne peut pas perdre ! C’est un match pour lequel le coach n’aura même pas besoin de discours d’avant-match». Il a été servi. Et le défenseur de 29 ans est très heureux d’affronter la France comme il l’a exprimé sur son compte X avec un post explicit : «Tchaaaaaaaaaa 🤯🔥😁»