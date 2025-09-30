Chelsea-Benfica : les compositions officielles

Match sous tension à Londres. Pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions, Chelsea accueille Benfica à Stamford Bridge (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Les deux équipes ont mal débuté leur campagne avec une défaite à Munich contre le Bayern (1-3) pour les Anglais et un revers à domicile face aux Azerbaidjanais de Qarabag (2-3) pour les Portugais. Ce sera aussi un match particulier pour José Mourinho, nouvel entraîneur des Lisboètes, qui retrouve Chelsea après deux passages sur le banc des Blues entre 2004 et 2007 puis 2013 et 2015.

Pour cette rencontre, Enzo Maresca doit composer avec de nombreux blessés (Aderabioyo, Colwill, Delap, Essugo, Fofana, Palmer..) et il surprend. Deux Français sont titulaires en défense avec Badiashile et Gusto. Ils sont accompagnés de Cucurella et Chalobah. Au milieu, Fernandez et Caicedo sont alignés tandis que devant George débute avec Neto, Buonanotte et Garnacho en soutien. En face, José Mourinho a aussi son lot d’absents (Bruma, Bah ou encore Manu) et opte pour un 4-2-3-1 avec la charnière Silva-Otamendi. Au milieu, Rios va épauler Barrenechea alors que devant Lukebakio, Aursnes et Sudakov seront en soutien de Pavlidis.

Les compositions officielles :

Chelsea : Sanchez - Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella - Caicedo, Fernandez - Neto, Buonanotte, Garnacho - George.

Benfica : Trubin - Dedic, Silva, Otamendi, Dahl - Barrenechea, Rios - Lukebakio, Sudakov, Aursnes - Pavlidis.