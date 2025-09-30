Ligue des Champions
OM : la frappe exceptionnelle de Paixão qui s’offre un doublé !
1 min.
@Maxppp
Pas le temps de niaiser à l’Orange Vélodrome. L’Olympique de Marseille a démarré sa rencontre de Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam sur les chapeaux de roue !
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:16
IGOR PAIXAO LE DOUBLÉ EN 12 MINUTES 🤯🤯🤯Voir sur X
L'OM mène 2-0 face à l'Ajax, et c'est à vivre en direct sur CANAL+FOOT !
#OMAJA | #UCL
L'OM mène 2-0 face à l'Ajax, et c'est à vivre en direct sur CANAL+FOOT !
#OMAJA | #UCL
Après avoir ouvert le score dès la sixième minute, Igor Paixão a débloqué son compteur but avec l’OM. De quoi le libérer puisque le Brésilien s’est ensuite offert un doublé après une frappe puissante à l’entrée de la surface.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer