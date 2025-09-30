OM : la frappe exceptionnelle de Paixão qui s’offre un doublé !

Pas le temps de niaiser à l’Orange Vélodrome. L’Olympique de Marseille a démarré sa rencontre de Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam sur les chapeaux de roue !

Après avoir ouvert le score dès la sixième minute, Igor Paixão a débloqué son compteur but avec l’OM. De quoi le libérer puisque le Brésilien s’est ensuite offert un doublé après une frappe puissante à l’entrée de la surface.