Ligue des Champions

OM : la frappe exceptionnelle de Paixão qui s’offre un doublé !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Igor Paixão @Maxppp
Marseille 4-0 Ajax

Pas le temps de niaiser à l’Orange Vélodrome. L’Olympique de Marseille a démarré sa rencontre de Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam sur les chapeaux de roue !

CANAL+ Foot
IGOR PAIXAO LE DOUBLÉ EN 12 MINUTES 🤯🤯🤯

L'OM mène 2-0 face à l'Ajax, et c'est à vivre en direct sur CANAL+FOOT !

#OMAJA | #UCL
Après avoir ouvert le score dès la sixième minute, Igor Paixão a débloqué son compteur but avec l’OM. De quoi le libérer puisque le Brésilien s’est ensuite offert un doublé après une frappe puissante à l’entrée de la surface.

