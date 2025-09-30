OM : le but du 4-0 signé Aubameyang

L’issue du match entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam ne fait plus aucun doute. Après le doublé d’Igor Paixão et le but de Mason Greenwood, le club phocéen a continué son festival offensif.

Passeur décisif pour Paixão (6e) et Greenwood (26e), Pierre-Emerick Aubameyang a été récompensé à son tour. Cette fois, c’est Paixão qui lui a rendu la pareille en le décalant parfaitement pour le but du 4-0.