Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

OM : le but du 4-0 signé Aubameyang

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pierre-Emerick Aubameyang avec l'Olympique de Marseille @Maxppp
Marseille 4-0 Ajax

L’issue du match entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam ne fait plus aucun doute. Après le doublé d’Igor Paixão et le but de Mason Greenwood, le club phocéen a continué son festival offensif.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
LE VÉLODROME EST EN FUSION : L'OM MÈNE 4-0 FACE À L'AJAX AMSTERDAM 😍

#OMAJA | #UCL
Voir sur X

Passeur décisif pour Paixão (6e) et Greenwood (26e), Pierre-Emerick Aubameyang a été récompensé à son tour. Cette fois, c’est Paixão qui lui a rendu la pareille en le décalant parfaitement pour le but du 4-0.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Pierre-Emerick Aubameyang

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Pierre-Emerick Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier