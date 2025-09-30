LdC : l’Olympique de Marseille massacre l’Ajax Amsterdam et lance sa campagne !

Battu 2-1 par le Real Madrid pour son entrée en lice en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille voulait rebondir. Les Phocéens recevaient l’Ajax Amsterdam qui sortait d’une défaite 2-0 contre l’Inter Milan. Deux équipes en quête de rachat et pour cette partie, Roberto De Zerbi alignait un 4-2-3-1 avec Geronimo Rulli dans les buts derrière Facundo Medina, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Bilal Nadir et Arthur Vermeeren formaient le double pivot avec Matt O’Riley un cran plus haut. Pierre-Emerick Aubameyang était épaulé par Mason Greenwood et Igor Paixao. De son côté, l’Ajax Amsterdam misait sur un 4-3-3 avec Vítězslav Jaroš comme dernier rempart. Devant lui, Lucas Rosa, Ko Itakura, Youri Baas et Owen Wijndal formaient la défense. Davy Klaassen, Kenneth Taylor et Youri Regeer constituaient l’entrejeu. Enfin Mika Godts et Steven Berghuis accompagnaient Oscar Gloukh devant. Et rapidement, l’Olympique de Marseille mettait en place son jeu avec la volonté de jouer dans le dos de la défense néerlandaise. Et c’est d’ailleurs de cette façon que les Phocéens allaient trouver la faille. Igor Paixao récupérait un ballon haut et s’appuyait sur une magnifique déviation de Pierre-Emerick Aubameyang pour s’envoler dans la profondeur. L’ailier brésilien se présentait devant la surface et ajustait Vítězslav Jaroš sur la gauche (1-0, 5e). Marseille dictait sa loi et continuait d’étouffer son adversaire. Décalé sur la gauche, Mason Greenwood repiquait dans l’axe et frappait devant la surface. Son tir dévié était capté par le gardien (9e). Et l’homme du soir allait encore se montrer. Profitant d’une récupération haute d’Arthur Vermeeren, Igor Paixao allait conclure d’une frappe limpide vers la gauche du but pour enfoncer le clou (2-0, 12e). Totalement dépassé, l’Ajax Amsterdam n’arrivait pas à faire grand-chose dans le camp phocéen. Mieux l’OM piquait encore.

Sur une nouvelle perte de balle dans le camp néerlandais, Pierre-Emerick Aubameyang glissait un joli ballon sur la droite de la surface ajacide. Mason Greenwood contrôlait avant de conclure du gauche (3-0, 26e). Toutefois cette soirée magique allait être entachée par une mauvaise nouvelle puisque Facundo Medina se blessait suite à une faute de Lucas Rosa (34e). Le défenseur argentin était alors remplacé par CJ Egan-Riley (37e). Dans tous les bons coups, Pierre-Emerick Aubameyang allait tenter à son tour sa chance, mais sa frappe s’envolait au-dessus du but néerlandais (40e). En fin de première période, l’Ajax Amsterdam mettait le pied sur le ballon sans pour autant mettre en difficulté la défense phocéenne. Après la pause, l’Olympique de Marseille se faisait peur via Geronimo Rulli qui manquait sa relance. L’entrant Oliver Edvardsen tentait un piqué qui était capté par le portier argentin (48e). Mais cette soirée était clairement olympienne et suite à un coup franc raté d’Oscar Gloukh, les Phocéens lançaient un contre. Côté gauche, Igor Paixao parvenait à centrer vers la surface où Pierre-Emerick Aubameyang allait ajuster à son tour le gardien (4-0, 52e). Plus en gestion par la suite, l’Olympique de Marseille allait subir un peu plus. Bénéficiant d’une remise de Davy Klaassen, Oliver Edvardsen manquait sa reprise (56e). Juste derrière, Mik Godts délivrait un bon centre, mais Geronimo Rulli était impeccable devant Kenneth Taylor (66e). Quand ce n’était pas l’Argentin, c’était Timothy Weah qui intervenait devant Oliver Edvardsen (68e). Mais Geronimo Rulli rendait fou ses anciens coéquipiers à l’image de Kenneth Taylor dont le tir était repoussé par l’ancien joueur de Montpellier (71e). Derrière, les Godenzonen restaient timides et n’arrivaient pas à réagir. Mason Greenwood était même proche du cinquième mais le gardien repoussait en corner (90e +2). Avec cette large victoire 4-0, l’Olympique de Marseille remonte à la septième place tandis que l’Ajax Amsterdam se retrouve avant-dernier juste devant le Kaïrat Almaty.