Ligue des Champions

OM : Eddie Howe réagit au scandale dénoncé par les supporters de Newcastle

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Eddie Howe avec Newcastle contre le PSG @Maxppp
Marseille 2-1 Newcastle

Mardi soir, les supporters de Newcastle ont visiblement vécu l’enfer à l’Orange Vélodrome. Au-delà de la défaite 2 à 1 de leur équipe, les fans des Magpies ont dénoncé les conditions déplorables dans lesquelles ils ont été accueillis.

En conférence de presse ce vendredi matin, Eddie Howe, l’entraîneur des Toons, a été questionné sur le sujet : «c’est très triste à entendre, car le plus important est que chacun prenne du plaisir, que l’expérience soit sûre et que les discussions autour du match soient constructives. Nous ne voulons voir aucun groupe de supporters, où que ce soit dans le monde, manquer de respect.» Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
