OM : Leonardo Balerdi donne des nouvelles de Facundo Medina

C’est le point noir de cette première moitié de saison à l’OM, la blessure à la cheville de Facundo Medina face à l’Ajax. Le défenseur argentin devait revenir après deux mois d’infirmerie, mais Roberto De Zerbi a révélé en début de semaine qu’il lui faudrait 4 semaines supplémentaires pour être apte à la reprise de l’entraînement, puis de la compétition.

«J’ai parlé hier avec lui. Il se sent mieux. Il n’a plus beaucoup de douleur, rassure Leonardo Balerdi en conférence de presse. Je le vois bien. Il a le sourire et ça c’est bien pour lui et le groupe. Parfois, il se cache un peu derrière ses émotions mais je le vois bien. Il me l’a dit hier mais je ne sais pas pour combien de temps il en a encore.» L’ancien Lensois n’a disputé que 4 matchs depuis le début de la saison.