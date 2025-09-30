OM : Jeffrey de Lange lâche ses vérités

Ce soir, l’Olympique de Marseille accueille l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. Un match très spécial pour le Néerlandais Jeffrey de Lange. Interrogé par De Telegraaf, il a confié : « toute ma famille est d’Amsterdam. Je connais aussi beaucoup de monde à l’Ajax. J’ai joué avec Kenneth Taylor et je connais Edvardsen de l’époque où j’étais à Go Ahead. Ce seront de belles retrouvailles mardi soir. » Ensuite, il a évoqué son arrivée à Marseille. « L’Angleterre était intéressée, et j’étais aussi dans le collimateur de mon ancien club, l’Ajax, après une bonne saison avec Go Ahead. J’ai dit à mon père que si quelque chose de sérieux se présente, il faut me le faire savoir. Quand il m’a appelé ce matin-là pour me dire qu’il y avait un accord, j’ai demandé si nous allions en Angleterre. Il m’a répondu : "non, pas en Angleterre." Puis j’ai demandé : "l’Ajax, c’est ça ?" Il m’a dit que nous prenions l’avion pour Marseille. J’ai trouvé ça brillant aussi.»

La suite après cette publicité

De Lange semble heureux à Marseille malgré son statut de numéro 2. Dans une autre interview donnée à NOS, il a évoqué son avenir : «il y a eu plusieurs contacts avec l’Ajax ces dernières années. Mais au final, rien n’a vraiment abouti. Est-ce que je le regrette ? Eh bien, je suis très heureux là où je suis maintenant. Si rien ne se passe, tant pis, et je ne vais certainement pas me lamenter.» Il a évoqué son statut ensuite : « je sais que cette année sera très différente de l’année dernière car nous jouons deux matches par semaine. Je ne suis pas sûr à 100 % que je jouerai l’un de ces deux matches, car on ne sait jamais ce qui se passe pendant la semaine ni si quelque chose nous perturbe. Mais le manager veut faire tourner davantage les joueurs, ce qu’il faisait dans son ancien club.» De Lange se tient prêt en tout cas.