Elye Wahi raconte son départ de l’OM

Arrivé plein d’ambition à l’OM en provenance du RC Lens en août 2024, Elye Wahi n’a finalement même pas fait une saison complète sur la Canebière. Lancé dans le grand bain par Roberto De Zerbi, il n’a jamais réellement donné satisfaction sur le terrain, et a finalement été transféré dès le mois de janvier suivant, à l’Eintracht Francfort. Que s’est-il passé en coulisse ? Elye Wahi a accepté de livrer sa version dans un entretien accordé à France Football, alors que le directeur sportif Medhi Benatia avait évoqué de son côté des problèmes de retard.

« Il n’y a eu qu’un retard, pour un rendez-vous chez un médecin, alors que j’avais prévenu. Je pense que ça a été le déclic (pour la direction de l’OM), mais Medhi et le coach De Zerbi m’ont beaucoup donné, et j’aurais pu travailler encore plus. Ça n’a pas marché à Marseille, ça marchera ailleurs, la vie continue. C’est dans les échecs que tu te construis, que tu changes certaines choses pour pouvoir avancer », a raconté l’attaquant de 22 ans, qui assure se sentir mieux et prêt à performer du côté de Francfort.