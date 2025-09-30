Man City : Rayan Cherki de retour à l’entraînement

Bonne nouvelle pour Rayan Cherki. Le milieu offensif français a effectué son retour à l’entraînement collectif avec Manchester City ce mardi, preuve que sa récupération d’une blessure à la cuisse contractée fin août se déroule bien. Arrivé en Angleterre cet été en provenance de l’OL, le joueur pourrait faire son retour dès mercredi en Ligue des Champions, ou dimanche en Premier League face à Brentford, d’après Manchester Evening News.

La suite après cette publicité

Sa récupération a été plus rapide que prévu, mais on imagine que les Skyblues ne voudront pas précipiter son retour à la compétition au risque d’une rechute. Le quotidien anglais ajoute que Rodri a également repris l’entraînement après avoir manqué le match contre Burnley en raison d’une douleur au genou. Il serait toutefois encore incertain pour le déplacement à Monaco.