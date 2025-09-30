Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Liga : Oviedo renverse Valence en toute fin de match

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mestalla, le stade de Valence @Maxppp
Valence 1-2 Oviedo

Reporté hier en raison des mauvaises conditions climatiques le match entre Valence et le Real Oviedo, comptant pour la 7e journée de Liga, a pu se jouer ce mardi soir à Mestalla. Positionné en milieu de classement (12e), le club ché avait l’occasion e se rapprocher des places européennes en cas de victoire face au promu Oviedo, mal classé (19e).

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
12 Logo Valence Valence 8 7 -3 2 2 3 9 12
14 Logo Oviedo Oviedo 6 7 -8 2 0 5 4 12

L’entame de match a été parfaite pour Valence qui a ouvert le score dès la quatrième minute grâce à Danjuma. Les Valencians tenaient ce court avantage en main jusqu’à la 85e minute. Et en deux minutes, Oviedo a tout renversé. Grâce à Ilic (85e) et Rondon (86e), le promu est parvenu à s’imposer à Mestalla. Au classement, Oviedo monte à la 14e place, Valence reste 12e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Valence
Oviedo

En savoir plus sur

Liga Liga
Valence Logo Valence
Oviedo Logo Real Oviedo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier