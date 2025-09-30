Liga : Oviedo renverse Valence en toute fin de match

Reporté hier en raison des mauvaises conditions climatiques le match entre Valence et le Real Oviedo, comptant pour la 7e journée de Liga, a pu se jouer ce mardi soir à Mestalla. Positionné en milieu de classement (12e), le club ché avait l’occasion e se rapprocher des places européennes en cas de victoire face au promu Oviedo, mal classé (19e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Valence 8 7 -3 2 2 3 9 12 14 Oviedo 6 7 -8 2 0 5 4 12

L’entame de match a été parfaite pour Valence qui a ouvert le score dès la quatrième minute grâce à Danjuma. Les Valencians tenaient ce court avantage en main jusqu’à la 85e minute. Et en deux minutes, Oviedo a tout renversé. Grâce à Ilic (85e) et Rondon (86e), le promu est parvenu à s’imposer à Mestalla. Au classement, Oviedo monte à la 14e place, Valence reste 12e.