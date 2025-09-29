Liga : le match Valence-Oviedo reporté mardi soir

Le match de Liga entre Valence et Oviedo, initialement prévu ce lundi soir à 21 heures, a été reporté à mardi à 20 heures en raison d’alertes aux pluies torrentielles. La province de Valence a été placée en alerte rouge face à des conditions météorologiques extrêmes.

Le club de Valence a également suspendu lundi toutes les activités de son centre d’entraînement, annulé les séances des équipes féminines et de l’académie et fermé ses magasins officiels. Le club appelle ses supporters à la prudence et à suivre scrupuleusement les consignes des autorités.