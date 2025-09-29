Menu Rechercher
Commenter
Officiel Liga

Liga : le match Valence-Oviedo reporté mardi soir

Par Valentin Feuillette
Mestalla, le stade de Valence @Maxppp
Valence Oviedo

Le match de Liga entre Valence et Oviedo, initialement prévu ce lundi soir à 21 heures, a été reporté à mardi à 20 heures en raison d’alertes aux pluies torrentielles. La province de Valence a été placée en alerte rouge face à des conditions météorologiques extrêmes.

La suite après cette publicité

Le club de Valence a également suspendu lundi toutes les activités de son centre d’entraînement, annulé les séances des équipes féminines et de l’académie et fermé ses magasins officiels. Le club appelle ses supporters à la prudence et à suivre scrupuleusement les consignes des autorités.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Valence
Oviedo

En savoir plus sur

Liga Liga
Valence Logo Valence
Oviedo Logo Real Oviedo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier