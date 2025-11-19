Real Madrid, Ukraine : le communiqué cinglant de Lunin

Le gardien remplaçant du Real Madrid, Andriy Lunin, a décidé de répondre fermement aux critiques qui l’ont visé en Ukraine suite à son absence lors des deux dernières trêves internationales. Dans un communiqué publié sur son compte Instagram, il dénonce des informations « non seulement fausses, mais fabriquées de toutes pièces » laissant entendre qu’il aurait refusé de rejoindre la sélection nationale. « Jouer pour l’équipe nationale est le rêve et l’objectif de tout footballeur, et pour moi, c’est un honneur de représenter les couleurs de notre pays », affirme Lunin, en soulignant qu’il n’a jamais refusé de jouer et qu’il respecte toujours les décisions de l’entraîneur pour le bien de l’équipe.

Le portier ukrainien en profite pour appeler les médias à plus de rigueur et de professionnalisme, reprochant le manque de vérification des informations avant diffusion : « les articles publiés sont mensongers. Le manque de professionnalisme des journalistes qui publient ou font de telles déclarations me manque de respect, tant sur le plan professionnel que personnel », écrit-il. Lunin conclut en réaffirmant son attachement à l’équipe nationale et à son pays : « paix à tous et gloire à l’Ukraine ! »