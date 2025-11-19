Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Real Madrid : Kylian Mbappé ne s’est pas entraîné, mais…

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé face à Tirol @Maxppp

Au cœur de la polémique en France après avoir choisi de se rendre à Dubaï alors que la FFF avait annoncé sa blessure à la cheville et son retour à Madrid, Kylian Mbappé n’a pas participé à la séance collective du jour à Valdebebas selon L’Équipe.

La suite après cette publicité

Cela n’est pas lié à ses douleurs à la cheville puisque le quotidien précise que tous les joueurs appelés en sélection étaient exemptés de cet entraînement. De plus, L’Équipe ajoute que le Bondynois ne s’est même pas présenté au centre d’entraînement pour faire évaluer sa cheville par le staff médical merengue ou pour recevoir des soins.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier