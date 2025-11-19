Real Madrid : Kylian Mbappé ne s’est pas entraîné, mais…

Au cœur de la polémique en France après avoir choisi de se rendre à Dubaï alors que la FFF avait annoncé sa blessure à la cheville et son retour à Madrid, Kylian Mbappé n’a pas participé à la séance collective du jour à Valdebebas selon L’Équipe.

Cela n’est pas lié à ses douleurs à la cheville puisque le quotidien précise que tous les joueurs appelés en sélection étaient exemptés de cet entraînement. De plus, L’Équipe ajoute que le Bondynois ne s’est même pas présenté au centre d’entraînement pour faire évaluer sa cheville par le staff médical merengue ou pour recevoir des soins.